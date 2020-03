Covid-19

De portas fechadas ou com acesso limitado devido à covid-19, os estabelecimentos de restauração do bairro do Calhariz de Benfica, em Lisboa, garantem hoje refeições prontas a levar, ainda que com pouco movimento, destacando-se a procura da população idosa.

"Nesta zona, temos muitas pessoas de idade, que estão sozinhas em casa e que já não cozinham, e procuram os nossos serviços, só que, também, acho que hoje não procuram porque estão com receio de sair à rua", afirmou Salete Canha, gerente de um dos espaços de restauração na Estrada de Benfica, que a partir de hoje só tem o serviço 'take-away' e só permite uma pessoa de cada vez dentro do estabelecimento.

Restringindo toda a oferta ao serviço de 'take-away', na sequência de uma das medidas do Governo, anunciadas na quinta-feira, no âmbito do estado de emergência devido ao surto de covid-19, a gerente deste estabelecimento disse que houve uma quebra na procura, talvez porque "as pessoas, neste momento, estão preparadas para fazerem as refeições em casa".