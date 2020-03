Covid-19

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), em Lisboa, vai começar a transmitir 'online' e de forma gratuita espetáculos com estreias às sextas-feiras e aos sábados, enquanto estiver encerrado, anunciou hoje a instituição.

"D. Maria em Casa" é o nome desta iniciativa, com transmissões, marcadas para as 21:00, de peças levadas à cena nas suas salas, e que também se estende ao Instagram e ao Facebook, com apontamentos sobre a 'casa-mãe' e a sua atividade. Em paralelo, o teatro desafia igualmente o público a fazer leituras ou a revisitar cenas teatrais famosas e a partilhá-las nas redes sociais.

O primeiro espetáculo a ser transmitido no âmbito do "D. Maria em Casa" será "Montanha Russa", de Inês Barahona e Miguel Fragata, no sábado, um musical sobre a adolescência, destinado a todas as idades, que também conta com a dupla Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã.