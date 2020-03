Covid-19

O Estado de Nova Iorque ultrapassa 7.100 casos confirmados de coronavírus, cerca de 40% do número total nos Estados Unidos, anunciou hoje o governador Andrew Cuomo, atualizando para 35 o número de mortos no estado.

O anúncio acrescenta que a cidade de Nova Iorque tem 4.408 casos do total de 7.102.

"O nosso número de testes per capita é maior do que na China ou Coreia do Sul", declarou o governador, informando que na última noite foram realizados mais de 10.000 testes.