A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno positivo, após duas sessões em queda, registando um ganho de 2,06% para 3.670,00 pontos no índice PSI20, em linha com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 subiram e seis desceram. A NOS liderou as subidas e somou 7,72% para 3,07 euros e a Ramada Investimentos terminou com a maior descida e recuou 13,04% para 2,60 euros.

No resto da Europa, Paris subiu 5,01%, Frankfurt 3,70%, Milão 1,71%, Londres 0,76% e Madrid 0,74%.