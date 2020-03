Covid-19

Centenas de pessoas estão retidas no arquipélago de São Tomé e Príncipe, após a suspensão de voos da companhia aérea portuguesa TAP, disseram à Lusa fontes do setor do turismo.

O voo da TAP, que deveria ter partido na quinta-feira, estava cheio, e o voo da transportadora aérea são-tomense, STP Airways, previsto para este sábado, também tem todos os lugares ocupados, adiantaram as mesmas fontes.

Contactada pela agência Lusa, a embaixada portuguesa na capital são-tomense não avançou quantos cidadãos portugueses se encontram nestas condições, adiantando apenas que está a ser feito esse levantamento.