Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ordenou hoje o encerramento de 'pubs', cafés, restaurantes e ginásios a partir desta noite e por tempo indeterminado, para reduzir a propagação da pandemia de Covid-19 no Reino Unido.

"O triste é que, hoje, por enquanto, pelo menos fisicamente, precisamos manter as pessoas afastadas. E quero enfatizar que vamos rever a situação todos os meses para ver se podemos aliviar alguma dessas medidas", justificou.

A medida foi tomada em acordo com as regiões autónomas da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte e inclui também outros espaços, como cinemas e discotecas ou bares.