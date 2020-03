Covid-19

A companhia aérea easyJet anunciou hoje a decisão de suspender os voos da maior parte da sua frota a partir da próxima terça-feira, 24 de março, mas continua a operar voos de resgate para operações de repatriamento.

"Após os impedimentos dos diversos países, as restrições às viagens e as alterações à forma de viajar com a easyJet, a companhia decidiu suspender os voos da maior parte de sua frota a partir de terça-feira, 24 de março", informou a companhia 'low-cost', em comunicado.

A transportadora assegura que vai continuar a operar voos de resgate para repatriar clientes, "conforme as necessidades", e prevê que estas operações estejam concluídas até segunda-feira, 23 de março.