Covid-19

A embaixada portuguesa em São Tomé reduziu o atendimento ao público, devido à pandemia de covid-19, até 09 de abril, apelando aos cidadãos que precisam de recorrer aos serviços consulares que utilizem os canais de emergência.

Num anúncio colocado na porta principal da embaixada, na capital são-tomense, lê-se que "até ao dia 09 de abril, por imposição das medidas de precaução recomendadas pelas autoridades em Portugal, relacionadas com as precauções de propagação do vírus covid-19, o atendimento aos utentes estará limitado unicamente aos agendamentos do dia e aos casos de urgência médica comprovada".

Num outro aviso, esta missão diplomática "lamenta informar que o acesso à secção consular encontra-se condicionado, de forma a evitar a concentração física do público nas suas instalações, aconselhando a comunidade portuguesa residente ou de passagem, bem como a população em geral que necessite de recorrer aos serviços consulares para apenas utilizarem os canais de emergência".