Covid-19

O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, anunciou hoje o adiamento do festival Dias da Música para os primeiros dias de setembro.

Em comunicado, o CCB afirma que "decidiu prolongar a suspensão da programação cultural, de atividades e serviços para lá da data inicialmente prevista", em abril, o que abrange a realização do festival Dias da Música, anunciado para os dias 16, 17 e de 23 a 26 do próximo mês, que agora é adiado para 02, 03, 04 e 05 de setembro.

"Mantendo o foco em Beethoven e parte do programa previamente anunciado, os Dias da Música apresentam-se renovados, agora como uma celebração da música no verão de Lisboa, abrindo a nova temporada do CCB", lê-se no comunicado hoje divulgado, que promete, para breve, anúncio do programa.