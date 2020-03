Covid-19

Após ter visto a sua faturação cair dos 3.500 euros diários para 500 com a covid-19, a cervejaria Galiza, obrigada à reconversão para 'take away' pelo estado de emergência, satisfez hoje uma encomenda "inédita" de 20 francesinhas.

Desde novembro de 2019 envolvidos num braço de ferro com os donos da cervejaria depois de, casualmente, se terem apercebido, e evitado o encerramento compulsivo da cervejaria, os 33 funcionários daquela empresa de restauração do Porto estão também a sofrer os efeitos do surto do novo coronavírus.

Enclausurados numa questão jurídica que impede, devido às dívidas ao Estado acumuladas pela administração, a Cervejaria Galiza de "concorrer a linhas de crédito e de ir para o lay-off", como disse hoje à Lusa António Ferreira, resta aos trabalhadores "pedir a carta para o Fundo de Desemprego", situação que "continuam a recusar, preferindo manter os postos de trabalho".