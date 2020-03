Covid-19

A Vista Alegre anunciou hoje que, face ao estado de emergência que decorre da pandemia do covid-19, vai encerrar temporariamente a sua atividade e das suas subsidiárias em Portugal, entre 23 de março e 09 de abril.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre Atlantis (VAA) comunica que face à atual situação de emergência sanitária devido ao novo coronavírus e a consequente declaração de estado de emergência em Portugal, a administração "adotou as medidas que, no atual contexto, se revelaram necessárias ao encerramento da sua atividade e das suas subsidiárias" no mercado português.

O encerramento decorre entre "23 de março e 09 de abril de 2002, incluindo o encerramento da sua atividade de produção e comercial (com exceção dos canais 'online')", adianta a Vista Alegre.