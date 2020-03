Covid-19

O município de S. João da Pesqueira vai colocar no terreno uma equipa móvel que se deslocará aos supermercados e farmácias para adquirir bens essenciais e medicamentos para a população mais vulnerável, devido à covid-19.

Com a medida "Sempre perto!", que foi hoje lançada, o município, em articulação com as freguesias, pretende "evitar deslocações desnecessárias de idosos (a partir dos 65 anos), pessoas com doenças crónicas graves, com problemas de mobilidade, portadores de deficiência e que residam sozinhas".

"Os pedidos devem ser feitos nas respetivas Juntas de Freguesia, sendo que a distribuição será feita duas vezes por semana", à terça-feira e à sexta-feira, pagando os munícipes apenas o valor do que pediram, acrescenta.