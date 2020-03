Covid-19

A delegada regional de Saúde do Algarve anunciou hoje que está a ser montado um centro de rastreio para a despistagem da covid-19, junto ao Estádio Algarve, nos concelhos de Loulé e de Faro.

De acordo com Ana Cristina Guerreiro, o rastreio das pessoas com suspeita da doença irá funcionar numa tenda que está a ser montada junto ao complexo desportivo, numa parceria com as autoridades de saúde, câmaras municipais, o hospital de Faro e a Universidade do Algarve.

O anúncio foi feito esta tarde pela responsável da saúde pública na região do Algarve, durante uma conferência de imprensa na Administração Regional de Saúde, em Faro, para fazer o ponto de situação em relação à infeção pelo novo coronavírus no Algarve.