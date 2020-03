Covid-19

A pandemia de covid-19 transferiu a política para Internet, à exceção do parlamento e do Governo, e os líderes estão à distância utilizando as novas tecnologias e plataformas de "streaming" que permitam aos jornalistas continuar a fazer perguntas.

No domingo, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República "reuniram-se" via Skype para começarem discutir o estado de emergência que viria a ser decretado na quarta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ouvir o Conselho de Estado através de uma videoconferência.

Duas excepções são a Assembleia da República e o Governo, que nessa quarta-feira tiveram reuniões presenciais. Em São Bento, o número de deputados foi restrito e os ministros passaram a reuniu-se no Palácio da Ajuda, em Lisboa, que lhes permite usar uma sala maior de forma a manterem a distância socialmente aconselhável para diminuir os riscos de contágio.