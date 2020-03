Covid-19

O Benfica e a Benfica SAD vão doar um milhão de euros para a aquisição de equipamentos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), devido à pandemia de Covid-19, revelaram hoje as 'águias'.

"Juntando esforços e no âmbito de uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Universidade de Lisboa, o Sport Lisboa e Benfica e a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informam que decidiram contribuir com a doação de uma verba de um milhão de euros", lê-se no portal da internet dos 'encarnados'.

O Benfica acrescentou que esta ajuda é "destinada à concretização de uma grande aquisição de equipamentos médicos", nomeadamente, ventiladores, máscaras e outro material de proteção, para oferecer ao SNS.