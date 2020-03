Covid-19

O presidente da Câmara Tondela, José António Jesus, mostrou-se hoje preocupado com as consequências do encerramento da Urgência Básica do Hospital Cândido de Figueiredo, que integra o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), devido à covid-19.

O autarca, que enviou uma carta à ministra da Saúde, considera que esta situação "espelha, de forma inequívoca, uma quebra no sentimento de identidade e de resposta de proximidade deste hospital, bem como na qualificação do mesmo".

Segundo a Câmara de Tondela, a administração do CHTV deu hoje a conhecer a decisão de encerrar esta Urgência Básica, em consequência da pandemia.