Covid-19

A Alemanha enviou hoje quatro aviões para retirar cerca de 1.300 cidadãos alemães retidos a bordo do navio de cruzeiro AIDAmira, atracado na Cidade do Cabo, anunciou fonte governamental sul-africana.

As aeronaves fretadas pelo Governo alemão, sem passageiros e apenas com respetiva tripulação a bordo, partiram esta tarde rumo à Cidade do Cabo para a missão de retirada dos turistas alemães, disse o ministro dos Transportes sul-africano, Fikile Mbalula em comunicado citado na imprensa local.

"Os mais de 1.700 passageiros e tripulação do AIDAmira não puderam desembarcar desde segunda-feira, 16 de março de 2020, após ter sido identificado que alguns dos passageiros estiveram em contacto com uma pessoa que apresentava sintomas do novo coronavírus", salienta Mbalula citado pela imprensa sul-africana.