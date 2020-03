COVID-19

A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) alertou hoje para "as grandes dificuldades" que o setor atravessa devido às contingências da covid-19, numa crise agudizada com o encerramento das contrastarias nacionais.

Sem a certificação destas entidades da esfera pública, operadas pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, as empresas do ramo da ourivesaria não conseguem colocar as peças que produzem no mercado, apontando que "a atividade do setor está praticamente bloqueada".

"No início da semana fomos informados do encerramento das contrastarias devido a este problema do coronavírus. E como é a única entidade com competência legal para certificar os nossos produtos para venda em Portugal, o circuito ficou quebrado e praticamente bloqueou o setor", disse Lusa Fátima Santos, da AORP, à Agência.