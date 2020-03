Covid-19

A Adega de Monção resolveu avançar com o pagamento antecipado de 3,4 milhões de euros aos seus produtores associados, para fazer face ao surto de covid-19 no setor, de acordo com um comunicado.

"Dada a situação do país no que diz respeito ao covid-19, a Adega de Monção vai avançar com o pagamento antecipado aos seus produtores associados. No total, serão 3,4 milhões e chegarão às famílias quinze dias antes da Páscoa", lê-se na mesma nota.

A entidade recorda que recebe uvas de 1.600 associados da sub-região de Monção e Melgaço, sendo que "nos trâmites considerados normais, a instituição efetua o pagamento em duas fases: a primeira na altura do Natal, de 50%, e a segunda na altura da Páscoa, dos restantes 50%".