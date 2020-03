Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses e Correia e Silva, anunciou hoje que os cabo-verdianos retidos no Brasil, Estados Unidos e Portugal, devido às restrições impostas face à pandemia de covid-19, serão repatriados em breve.

"Cabo-verdianos retidos no exterior serão repatriados, mas deverão ficar em quarentena", anunciou ao final do dia de hoje o primeiro-ministro, numa altura em que se multiplicam apelos de cabo-verdianos no exterior, que aguardam voos de regresso ao arquipélago.

Contudo, desde quinta-feira que Cabo Verde está fechado a voos internacionais, bem como à acostagem de navios, medidas preventivas face à pandemia de covid-19 e numa altura em que o país já tem um caso confirmado da doença, provocada por um novo coronavírus.