O jornalista da agência Lusa em Cabo Verde Ricardino Pedro foi hoje distinguido com o Prémio Jornalismo Ambiental 2020, na categoria Imprensa Escrita, por uma reportagem sobre a transformação de garrafas de plástico em azulejos no arquipélago.

O anúncio feito hoje pela Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) e pela Rede de Jornalistas para o Ambiente (REJA), responsáveis pela organização do prémio atribuído "aos melhores trabalhos divulgados pelos órgãos de comunicação social e produzidos por jornalistas profissionais" no género grande reportagem.

A distinção deve-se às reportagens "Oito garrafas de plástico para produzir um azulejo que salva o ambiente em Cabo Verde" e "Benvindo, o catador com 'olho de águia' para o plástico em Cabo Verde", publicadas em 01 de julho de 2019, nas quais o jornalista da agência Lusa aborda a recolha de garrafas de plástico 'pet' pelo arquipélago lusófono e a transformação em azulejos.