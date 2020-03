Covid-19

O Governo brasileiro reduziu hoje a sua previsão de crescimento para este ano dos 2,10% calculados na semana passada para 0,22%, numa revisão motivada pelo efeito da pandemia do novo coronavírus na economia do país.

A nova projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deste ano consta num relatório sobre receitas e despesas do executivo, divulgado hoje pelo Ministério da Economia.

Na semana passada, o Governo já havia reduzido a sua projeção para o crescimento do Brasil em 2020, dos 2,4% esperados no início do ano para 2,1%. O número, porém, ainda não considerava o agravamento da crise do novo coronavírus.