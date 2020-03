Covid-19

As luvas e máscaras devem ser colocadas em contentores para resíduos indiferenciados, alertou hoje o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, no âmbito das medidas de contenção da pandemia da covid-19.

"As luvas e máscaras não devem ser colocados em ecopontos", realçou o Ministério do Ambiente em comunicado enviado à agência Lusa, aconselhando que devem ser colocadas em "contentores para resíduos indiferenciados".

Face ao aumento do número de luvas e de máscaras colocadas nos ecopontos, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática alerta a população para que estes objetos nunca sejam colocados nos ecopontos, que são "apenas dedicados a resíduos de embalagens, vidro e papel/cartão".