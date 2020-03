Covid-19

A contagem do tempo de serviço de militares durante o estado de emergência vai ficar suspensa para efeitos do limite máximo de duração dos contratos de trabalho, de acordo com o decreto do Governo que regulamenta o estado de emergência.

Segundo determina o documento, durante o período em que durar o estado de emergência "fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos do cômputo do limite máximo de duração dos contratos" fixado na Lei do Serviço Militar e deixa ainda de ser permitida "a rescisão do vínculo contratual pelo militar" que se encontre no fim do período experimental.

A Lei do Serviço Militar prevê que a duração do serviço efetivo em regime de contrato "tem a duração mínima de dois anos e a máxima de seis anos", ficando a contagem deste prazo suspensa durante o período em que vigorar o estado de emergência.