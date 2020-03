Covid-19

A lotação dos transportes públicos vai ser reduzida a um terço do número máximo de lugares disponíveis e terá de ser assegurada a limpeza diária, de acordo com o decreto do Governo que regulamenta o estado de emergência.

A lei declara a obrigatoriedade de os operadores de transporte de passageiros realizarem a limpeza dos veículos, seguindo as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

É ainda estabelecida a "redução do número máximo de passageiros por transporte para um terço do número máximo de lugares disponíveis", visando esta medida garantir a distância "adequada" entre os utentes e reduzir o perigo de contágio do Covid-19.