A Feira do Livro de Lisboa 2020 será "adiada para as últimas semanas de agosto, início de setembro", disse hoje à Lusa fonte da consultora Lift, que assessora a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

"As datas concretas serão confirmadas no decorrer da próxima semana", informou a mesma fonte, acrescentando que esse adiamento foi decidido "em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa".

O adiamento - que se deve à pandemia de covid-19 - não é único no mundo, muitas feiras do livro têm sido canceladas, por exemplo em Madrid (Espanha), Bolonha (Itália), Londres (Reino Unido) ou Leipzig (Alemanha).