Covid-19

Um grupo de nove governadores estaduais no nordeste brasileiro pediu hoje apoio à China no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus no país.

O grupo pediu hoje ao embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, o envio de "material médico, consumíveis e equipamentos que possam ajudar na luta contra o flagelo" do surto da Covid-19.

O Ministério da Saúde do Brasil contou onze mortes até sexta-feira, nove delas em São Paulo, o estado mais populoso e afetado pela doença, e duas no Rio de Janeiro, além de 904 casos confirmados de coronavírus.