A ONU pediu hoje um "diálogo construtivo entre o governo, a oposição e a sociedade civil" da Guiné-Conacri, na véspera de eleições legislativas e um referendo constitucional contestado por vários observadores.

Numa declaração de Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, o secretário-geral da ONU "apela a todas as partes para que garantam um processo pacífico e transparente", de modo a "alcançar um consenso através de um processo inclusivo".

"As Nações Unidas estão prontas a apoiar esses esforços, inclusive através do Representante Especial do Secretário-Geral para a África Ocidental e o Sahel, Mohamed Ibn Chambas", acrescenta o secretário-geral.