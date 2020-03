Actualidade

Os líderes da Fretilin, maior partido no parlamento timorense, e o PLP, do atual primeiro-ministro demissionário, assinaram hoje um acordo de "plataforma de entendimento", como solução para o impasse no país e para melhor combater a Covid-19.

Mari Alkatiri disse que a nova plataforma pretende ajudar a ultrapassar o atual impasse político que se vive no país, surgindo da preocupação com a "situação de pré-emergência que se vive relativamente ao Covid-19".

O responsável da Fretilin pediu a colaboração de todos no combate à doença, com medidas adicionais de proteção e higiene, mas também que se mantenha a solidariedade com vizinhos, colegas, amigos e familia.