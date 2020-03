Covid-19

O envelhecimento de parte dos emigrantes portugueses é motivo de preocupação de alguns líderes da comunidade no Canadá, visto que os idosos com mais de 70 anos são mais vulneráveis ao novo coronavírus.

O conselheiro das comunidades portuguesas no Canadá, em Montreal, Daniel Loureiro, disse à agência Lusa, que até agora a informação que lhe tem chegado é que a comunidade "tem sido unida, a respeitar as medidas implementadas pelos diversos governos, federal e provincial, com competências diferentes".

O conselheiro espera que a comunidade "continue a agir nesse sentido", reconhecendo que a covid-19 "não faz distinções de comunidades, nem de classes sociais, afeta a todos da mesma forma".