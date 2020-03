Covid-19

As autoridades iranianas anunciaram hoje mais 123 mortes por Covid-19, elevando para 1.556 o número oficial de mortos devido ao surto do novo coronavírus no Irão, um dos países mais afetados, juntamente com Itália e China.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, mais de 966 novos casos de contaminação foram confirmados nas últimas 24 horas e um total de 20.610 pessoas contraíram a infeção no Irão.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.