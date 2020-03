Covid-19

(CORREÇÃO NO 2.º PARÁGRAFO) Porto, 20 mar 2020 (Lusa) - A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte lançou uma linha telefónica para rastrear utentes que apresentem sintomas compatíveis com a covid-19, anunciou hoje.

"Covid-19: Se tem sintomas de febre ou tosse ou falta de ar contacte o número 220 411 190. Esta avaliação será feita por fases", refere uma mensagem de telemóvel enviada pela ARS Norte a alguns utentes. (CORRIGE O NÚMERO, QUE É 220 411 190)

Do outro lado estará um grupo de profissionais de saúde que, depois de ouvir os utentes, fará o seu encaminhamento para os respetivos centros de rastreio, caso se justifique, adiantou.