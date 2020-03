Covid-19

O ministro da Saúde cabo-verdiano confirmou hoje mais dois casos da covid-19 na Boa Vista, que se somam ao primeiro caso confirmado, na quinta-feira, de um turista inglês, também naquela ilha, colocando um segundo hotel em quarentena.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã na cidade da Praia, o ministro Arlindo do Rosário explicou que uma das amostras que confirmou a presença do novo coronavírus é "um contactante" do primeiro caso, o turista inglês de 62 anos.

O segundo caso positivo confirmado hoje é de uma turista dos Países Baixos, num outro hotel da Boa Vista, que também já foi colocado em quarentena, segundo o governante.