Iraque

Dezenas de milhares de iraquianos reuniram-se hoje em peregrinação em Bagdad para homenagear uma importante figura do islão xiita, desafiando o recolher obrigatório imposto pelas autoridades para impedir a propagação do novo coronavírus.

Em Bagdad, a segunda capital mais populosa do mundo árabe, com 10 milhões de habitantes, os peregrinos convergiram para o mausoléu dourado do imã Kazem - o sétimo dos 12 imãs duodecimais - nas margens do rio Tigre.

Há vários dias que iraquianos a pé, de camelo ou cavalo se dirigiram para o bairro santo de Kazimiya (norte), onde se encontra o mausoléu.