Covid-19

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um stock de 9.000 testes para a covid-19 e o setor privado cerca de 17.000, avançou hoje a ministra da Saúde, adiantando que o Governo está a procurar adquirir mais.

"Estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, temos um stock que permite 9.000 testes no Serviço Nacional de Saúde e temos uma informação do que o setor privado terá cerca 17.000 testes disponíveis para o serviço de todos", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária das autoridades de saúde sobre a situação da pandemia do novo coronavírus, que causa a doença da covid-19.

A ministra disse ainda que estão a realizar um "conjunto de contactos" com várias entidades e a procurar fazer "uma aquisição de testes significativa" que permita "um maior folgo" aos serviços de saúde.