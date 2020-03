Actualidade

Um homem de 32 anos morreu hoje ao cair num poço, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

Segundo a fonte, a vítima mortal caiu ao poço, que ficava num terreno agrícola contíguo à sua habitação, depois da sua cobertura ceder, tendo o alerta sido dado às 09:51.

"Ele estava a trabalhar lá no terreno e terá caído no poço, com cerca de 15 metros de profundidade, depois de a placa que o tapava partir a meio. Era um poço já muito antigo", explicou.