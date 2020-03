Covid-19

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, voluntariou-se para ajudar as Forças Armadas nesta altura de combate à pandemia de covid-19, função que conciliará com a liderança do partido, foi hoje anunciado.

"Francisco Rodrigues dos Santos alistou-se como voluntário para ajudar as Forças Armadas nas ações que vão desenvolver na luta contra o novo coronavírus durante o estado de emergência", refere uma nota do partido.

Na quinta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) de Portugal informou estar a aceitar inscrições de voluntários para apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no combate à propagação da pandemia da doença Covid-19.