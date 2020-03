Covid-19

Macau tem mais um doente com a pneumonia causada pelo novo coronavírus, o que eleva para 18 o número total de casos confirmados no território, anunciaram hoje as autoridades.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que se trata de uma mulher de 50 anos, proveniente de Nova Iorque e que chegou esta manhã (hora local) a Hong Kong, num voo da companhia Cathay Pacific.

"Na chegada ao posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, foi detetado no controlo de temperatura e encaminhado para a urgência especial" do Centro Hospitalar Conde de São Januário, acrescentou.