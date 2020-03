Covid-19

Os leilões nas lotas vão ser reduzidos e vai ser suspensa a taxa de acostagem às embarcações de pesca, existindo uma linha de crédito até 20 milhões de euros para apoio ao setor, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Ministério do Mar recorda que tem estado a acompanhar a situação da pesca, em contacto com as associações do setor, para planear e adotar medidas para minimizar os impactos económicos na pesca e na aquicultura devido à pandemia de covid-19.

"No final desta primeira semana, considera-se adequado reduzir o número de leilões e adaptar o serviço público prestado à evolução das condições de atividade. Igualmente vai ser suspensa por 90 dias a cobrança da taxa de acostagem devida pelas embarcações de pesca", lê-se na nota.