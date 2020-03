Covid-19

As autoridades do Quirguistão decretaram hoje o estado de emergência por um mês no país da Ásia central, para limitar a propagação do novo coronavírus.

O governo quirguiz declara o estado de emergência em todo o território desta ex-república soviética a partir de domingo, declarou o primeiro-ministro, Mukhammedkalyi Abylgaziev, após uma reunião do conselho de ministros.

"Não temos qualquer problema com a distribuição de mercadorias do estrangeiro e os cidadãos não devem ter qualquer falta de produtos ou de medicamentos", assegurou.