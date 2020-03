Covid-19

A Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, vai associar-se a uma empresa de confeções, com sede no concelho, para produção de máscaras de proteção reutilizáveis "para utilização em contexto extra-hospitalar", foi hoje anunciado.

A empresa "está prestes a iniciar a produção de máscaras reutilizáveis para utilização em contexto extra-hospitalar" e a autarquia de Seia já decidiu "adquirir o primeiro lote de produção para setores de atividade que requerem um elevado grau de higienização", lê-se num comunicado hoje enviado à agência Lusa.

"A iniciativa visa suprir as necessidades em matéria de equipamentos de proteção individual, ainda mais essenciais num momento em que vivemos um problema de saúde pública sem precedentes", justifica a autarquia presidida por Carlos Filipe Camelo.