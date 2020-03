Covid-19

O projeto "Bode Inspiratório" propõe-se a lançar, todos os dias, um capítulo de um "folhetim à antiga", em que participam mais de 40 escritores em isolamento, começando hoje com Mário de Carvalho e terminando no final de abril com Luísa Costa Gomes.

"Este projeto surgiu desta situação em que nos encontramos, de isolamento social, e de nós pensarmos: 'Se os médicos fazem a sua parte e muita gente pode fazer qualquer coisa pelo outro, o que nós, escritores, podemos fazer coletivamente, estando fechados em casa?'", contou à agência Lusa a escritora Ana Margarida de Carvalho, que, na noite de segunda-feira, face à pandemia de Covid-19, lançou o desafio aos restantes.

Segundo Ana Margarida de Carvalho, o projeto vai funcionar "como um folhetim à antiga".