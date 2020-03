Covid-19

A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) assegurou hoje ter "reservas de segurança de petróleo e produtos petrolíferos" para assegurar o funcionamento do mercado perante uma "emergência energética", numa altura de crise devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado hoje divulgado, o presidente do Conselho de Administração da ENSE, Filipe Meirinho, aponta que, apesar do estado de emergência que entra em vigor às 00:00 de domingo, "os postos de abastecimento de combustíveis são considerados estabelecimentos que fornecem bens essenciais para o funcionamento básico da sociedade, pelo que devem permanecer abertos ao público no horário que até aqui foi praticado".

"Nesse sentido, a ENSE vai continuar a assegurar uma monitorização contínua sobre a aplicação desta medida, mantendo a já habitual ligação e cooperação estreita com todos os operadores, numa altura em que o normal funcionamento do setor petrolífero nacional é um desígnio nacional", acrescenta o responsável.