Covid-19

Pelo menos uma pessoa morreu hoje, e outras quatro ficaram feridas, numa prisão do Sri Lanka, num motim dos prisioneiros desencadeado pelo medo de contágio da Covid-19, num país que conta com 77 casos positivos.

Um grupo de reclusos da prisão de Anuradhapura, uma cidade no norte da ilha do Sri Lanka, iniciou um protesto depois de se espalhar o boato de que um dos presos do estabelecimento prisional estava infetado com o novo coronavírus, com os prisioneiros a subirem para o telhado do edifício, anunciou em comunicado a polícia.

Os guardas prisionais responderam com disparos às tentativas de fuga de alguns dos reclusos, e elementos das forças especiais da polícia do Sri Lanka foram enviados para a prisão para controlar a situação, tendo também havido um incêndio no edifício.