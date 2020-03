Covid-19

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e o seu vereador da Educação estão infetados com o vírus da covid-19, revelou à Lusa fonte oficial do gabinete de comunicação da autarquia.

A mesma fonte acrescentou que a autarca socialista está "assintomática e em isolamento" e que o vereador da Educação e da Qualificação Ambiental, António Correia Pinto, está "internado e estável".

A responsável do gabinete de comunicação, Ana Caridade, disse não haver de casos de funcionários da câmara infetados com o novo coronavírus, admitindo que "um conjunto de pessoas" que mantiveram contacto com a autarca e o vereador "vão agora ficar em quarentena, seguindo as orientações das autoridades de saúde".