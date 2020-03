Covid-19

A TAP inicia na terça-feira o repatriamento dos portugueses retidos no Sal e na Praia, afetados pelo cancelamento de voos decidido pelo Governo cabo-verdiano para conter a pandemia da covid-19, segundo a Embaixada de Portugal.

Em comunicado, a Embaixada portuguesa na Praia refere que a transportadora aérea portuguesa vai realizar voos no dia 24 de março a partir dos aeroportos da Praia e do Sal, para repatriamento com destino a Lisboa dos passageiros com voos cancelados.

Os voos de regresso estão condicionados ao preenchimento de um formulário eletrónico, através da TAP, segundo a embaixada.