Covid-19

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, alertou hoje para a falta de meios para garantir que os que estão a chegar à região cumprem o isolamento imposto de contenção da covid-19.

"Não conseguimos garantir que cumprem", afirmou à agência Lusa este autarca do concelho do distrito de Bragança, onde surgiu o primeiro caso confirmado da doença num emigrante regressado de França à aldeia de Lagoa.

Benjamim Rodrigues contou que as autoridades locais têm andado pelas aldeias mais populosas do concelho e "aparentemente as pessoas estão a cumprir", sobretudo depois de conhecido o caso de Lagoa.