Covid-19

O Presidente da Guatemala, Alejandro Giamattei, anunciou hoje toque de recolher que entra em vigor a partir de domingo por oito dias para travar a pandemia do novo coronavírus, que já provocou uma morte em 17 infetados confirmados.

O chefe de Estado sublinhou, em conferência de imprensa, que a medida proíbe a livre circulação no país entre as 16:00 e as 04:00, a partir de domingo e durante oito dias.

O governante explicou que o regulamento não se aplica a veículos de emergência, a serviços de entrega de refeições ao domicílio e farmácias, além do transporte de combustíveis e outros produtos.