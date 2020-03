Covid-19

A Sérvia anunciou hoje ter alargado o horário do recolher obrigatório, que passa a ser das 17:00 às 05:00, numa medida mais rígida aplicada pelas autoridades para tentar conter no país a pandemia do novo coronavírus.

Em declarações hoje à imprensa, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou que o recolher obrigatório passa, então, a durar 12 horas, das 17:00 às 05:00.

Estas medidas são necessárias "para que se possa sobreviver", justificou o responsável, admitindo um alargamento do horário de recolher obrigatório para um total de 24 horas se os cidadãos continuarem a desrespeitar as regras.