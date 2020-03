Covid-19

França registou até hoje 14.459 infeções com o vírus da covid-19 e 562 mortos, anunciaram as autoridades francesas indicando que a estimativa de casos no país é de entre 30 a 90 mil pessoas infetadas.

Este foi o maior aumento de mortos associados à pandemia da covid-19 em 24 horas em França, com 112 mortos mais desde os números revelados na sexta-feira. Há ainda 1.525 pessoas nos cuidados intensivos.

O número de casos anunciado diariamente pela autoridades francesas consiste no número de pessoas em que o teste ao vírus foi positivo, mas, esta tarde, o ministro da Saúde, Olivier Véran, estimou que há entre 30 e 90 mil infetados no país com o novo coronavírus, entre pessoas que não demonstram quaisquer sintomas e pessoas com sintomas leves que estão em quarentena nas suas casas.